In de marge van dat Belgisch Kampioenschap raakte bekend dat Preben Van Hecke eind dit seizoen zijn fiets aan de haak hangt. De Zelenaar wordt in juli 37, en is aan zijn 16e seizoen als profwielrenner bezig. Hij rijdt al sinds 2008 voor Sport Vlaanderen. Van Hecke won niet veel wedstrijden. De winst op het BK in 2015 in Tervuren is ongetwijfeld zijn mooiste overwinning, waar hij na een monsterontsnapping Jurgen Roelandts klopte in de sprint.