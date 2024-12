Bibliotheek in Haaltert opent opnieuw de deuren na storm: "We hebben ernaar uitgekeken"

In Haaltert heeft de tijdelijke bibliotheek dit weekend terug de deuren geopend. De bib moest even dicht omdat het dak van het gebouw was weggewaaid tijdens een storm, enkele maanden geleden. In afwachting van de herstellingen, konden de inwoners van Haaltert wel terecht in het filiaal in Denderhoutem. Maar voor heel wat leesfanaten was het aftellen om de duizenden boeken die in hun vertrouwde bibliotheek stonden te wachten, uit te lenen.