Bibliotheek Haaltert verhuist dan toch niet naar Ede

In Haaltert gaat de verhuis van de bibliotheek naar de voormalige feestaal Hof ten Eede dan toch niet door. De tijdelijke bibliotheek in de Dreef liep tijdens de storm van begin juli heel wat schade op. Het dak was toen volledig weggewaaid, waardoor de regen binnenstroomde in het gebouw. Honderden boeken gingen verloren. Het gemeentebestuur maakte zich sterk dat de bib snel opnieuw zou openen, in de oude feestzaal Hof ten Eede. Maar er zijn te veel aanpassingswerken nodig om die zaal op korte tijd klaar te krijgen. Er is nu beslist dat het dak aan de tijdelijke bibliotheek hersteld zal worden, zodat de deuren daar opnieuw snel kunnen openen. Begin 2025 opent het vrijetijdshuis in Haaltert, waar de bib dan een definitieve locatie zal hebben.