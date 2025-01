Bewuste schriftje van broers uit Opwijk heropent onderzoek naar Bende van Nijvel

Het federaal parket moet verplicht het onderzoek naar de Bende van Nijvel verderzetten. Dat bevestigt advocaat Kristiaan Vandenbussche aan TV Oost. De advocaat van één van de Aalsterse Bende-slachtoffers was naar de rechter in Bergen gestapt omdat speurders een uiterst belangrijk spoor nooit grondig onderzochten. Hij heeft een document waarop twee nummerplaten staan vermeld. Ze zouden van de auto's zijn waarmee de gangsters in 1985 de aanslag in Aalst hebben gepleegd. De nummerplaten werden genoteerd door twee broers uit Opwijk die ook mannen in zwarte kledij hebben gezien. Advocaat Vandenbussche toonde het bewuste boekje in december al aan TV Oost Nieuws. Bijna 40 jaar na de feiten is het nog steeds niet duidelijk wie er achter de bende en de gruwelijke feiten zit. Bekijk hier de TV Oost Nieuws reportage over het bewuste schriftje, van 9 december 2024.