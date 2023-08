Bewoonster van 87 overleden aan verwondingen na gasexplosie in Lokeren

De 87-jarige vrouw die gisteren zware brandwonden opliep bij een gasexplosie in haar woning in de Snepstraat in Lokeren, is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De explosie deed zich voor rond half drie in de namiddag. Na de ontploffing brak meteen een zware, uitslaande brand uit. De bewoonster werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is ze overleden aan de opgelopen verwondingen. De oorzaak van de explosie is vermoedelijk een slecht aangesloten butaangasfles, maar een branddeskundige zal nog verder onderzoek moeten verrichten.