De 33-jarige man uit Sint-Niklaas die maandagavond de 16-jarige Francis doodreed in Temse, blijft aangehouden. De chauffeur pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf, maar kon later worden gevat. Hij had te veel gedronken en had bijna 3 promille in zijn bloed. De man was ook onder invloed van drugs. Volgens de advocaat van de man herinnert hij zich amper iets van de bewuste avond. Maar heeft hij wel heel veel spijt.