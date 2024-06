Bestuurders Bouwgroep De Winter veroordeeld voor niet betalen van vakantiegeld aan personeel

Twee bestuurders van het omstreden bouwbedrijf De Winter zijn veroordeeld tot een werkstraf van 120 en 140 uur. Ze krijgen die straf omdat ze het vakantiegeld van een tiental werknemers niet betaalden. Het bouwbedrijf uit Merelbeke, dat gespecialiseerd was in zonnepanelen, wordt ook nog verdacht van oplichting. Klanten betaalden duizenden euro's aan voorschotten maar de panelen of warmtepompen werd nooit geleverd. Het onderzoek loopt nog. De twee moeten ook nog een schadevergoeding betalen aan hun personeel. Hoeveel moet nog worden uitgemaakt.