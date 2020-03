Bestuurder rijdt gevel van woning binnen in Aalst en pleegt vluchtmisdrijf

In de Verbrandhofstraat in Aalst is, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een bestelwagen een woning binnengereden aan de rotonde het Neuzeken. De bestuurder boorde zijn wagen in de gevel, maar kon nadien nog op de vlucht slaan richting Herdersem. De passagier van het voertuig stapte uit en vluchtte weg richting het centrum. Het ongeval gebeurde iets na 2 uur 's nachts. De brandweer kwam ter plaatse om de woning te dichten en te stutten. De bewoonster lag op het moment van het ongeval boven te slapen. De politie is een onderzoek gestart. Het was een witte bestelwagen, met blauwe belettering