Bij Chiro Hadewijch in Serskamp bij Wichelen is een coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een lid van de kookploeg. De Chiro was sinds dit weekend op kamp in Vlaams-Brabant toen het nieuws bekend raakte. De ouders van de kinderen die op kamp waren, hebben kun kinderen onmiddellijk opgehaald. Elk kind en elke begeleider moet nu sowieso 14 dagen in quarantaine.