Bert D. uit Sint-Pauwels schuldig aan moord op ex, assisenjury buigt zich nu over strafmaat

Op het assisenproces over de moord op Isabelle Meeuws in Sint-Pauwels twee jaar geleden, is vandaag onder andere de politie aan het woord gekomen. Het Hof wil te weten komen wat er precies verteld is tijdens de videoverhoren vlak na de feiten. Beklaagde Bert D. zou zijn ex-vriendin gewurgd hebben in zijn garage. Ze overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De grote vraag is of de moord op voorhand was gepland. Of gebeurde alles in een opwelling?