Berlare neemt bevoegdheden van schepen af

Goeie avond, en welkom. Een Turks gemeenschapscentrum in Zele is gisterennamiddag kort en klein geslagen. In het centrum komen sympathisanten van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen samen. Sinds de mislukte staatsgreep van vorig jaar in Turkije worden de aanhangers van Gülen door president Erdogan en zijn aanhangers met de vinger gewezen als organisatoren van de coup. De leden van het gemeenschapscentrum kregen al eerder met vandalisme te maken, maar deze keer is de schade bijzonder groot.