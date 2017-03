Politiek Berlare: CD&V misnoegd over voorkeursbehandeling SK Berlare

De CD&V in Berlare zegt dat meerderheidspartij Open Vld een voorkeurs-behandeling geeft aan voetbalclub SK Berlare. De club staat namelijk nog 130.000 euro in het krijt bij de gemeente, en Open Vld wil het grootste deel daarvan laten vallen. Het gaat over achterstallige rekeningen voor het gebruik van water, gas, en elektriciteit in het stadion. CD&V vindt dat niet kunnen en wil dat de club wel betaalt. Open Vld zegt dan weer dat geen enkele andere sportclub in de gemeente nutsvoorzieningen moet betalen. Dus ook SK Berlare niet.