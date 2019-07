Beplanting holle weg in Herzele kapot gespoten met herbiciden

In Herzele is de lokale afdeling van Natuurpunt verbolgen over wat er is gebeurd met een heleboel planten langs een veldweg. Over een afstand van wel honderd meter is in de Beverstraat in Sint-Antelinks alle vegetatie in de berm kapot gespoten. Volgens de natuurvereniging heeft iemand overduidelijk een soort onkruidverdelger gebruikt. Op de planten, maar ook op de bomen. Het gif is tot wel vier meter hoog de kruinen in gespoten. Dat zou erop kunnen wijzen dat het goedje met een professionele machine is aangebracht. De schade is enorm. Natuurpunt vreest dat de bomen niet meer te redden zijn. De gemeente Herzele stelt een onderzoek en belooft de dader te zullen opsporen. Het gebruik van herbiciden op openbare plaatsen is sinds enkele jaren verboden.