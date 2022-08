Bendegevecht in Lokeren loopt volledig fout: hand van man afgehakt, vier personen gearresteerd

In Lokeren is vrijdagavond een ruzie tussen een 25-tal mensen compleet uit de hand gelopen. Het incident gebeurde in de Zoomstraat, in het industriepark. Zo'n 20 personen trokken er naar een garage, uitgebaat door twee broers. Waarom precies is nog onduidelijk. Eén van de broers haalde plots uit met een ijzeren staaf met een scherpe rand. De hand van één van de mannen werd door de uithaal afgehakt. Daarna werd er ook nog geschoten met een pistool, maar niemand raakte gewond. De bende vluchtte daarna weg. De politie van Lokeren kon na de feiten vier mensen arresteren: de twee uitbaters, de zwaargewonde man en de man die hem naar het UZ Gent had gebracht. De aanleiding voor de ruzie is voorlopig onduidelijk. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld.