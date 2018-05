"Bendedossier blijft voor altijd onopgelost, ondanks uitspraken Libert"

Bendeslachtoffer David Van de Steen uit Aalst denkt dan weer dat Libert een bliksemafleider zoekt. Hij is gewoon bang dat alles op zijn nek zal terechtkomen, zegt hij. Volgens Van De Steen heeft een kassierster van de Delhaize in Aalst aan hem bevestigd dat het warenhuis afgeperst werd. Dat heeft het warenhuis zelf altijd ontkend. Delhaize had net voor de aanslag in Aalst in 1985 een dreigbrief ontvangen, vertelde de kassierster aan Van de Steen. Het personeel moest volgens haar dan oefenen wat ze zouden doen bij een overval. Zowel de naam van Vanden Boeynants als die van de grote bazen van Delhaize doken al eerder op in verband met zwart geld en vastgoed-beleggingen in de Brusselse prostitutiebuurt.