Bende Van Nijvel: Familie Bonkoffsky gelooft nog altijd in spoor van 'de Reus'

Voor het Hof van Beroep te Gent vraagt de openbare aanklager 15 jaar cel in de zaak van de zogenoemde 'chaletmoord'. Een moord van 4 jaar geleden, die plaatsvond in Beveren. De vordering is drie keer zo zwaar dan het vonnis van de correctionele rechtbank in Dendermonde. Die had de man veroordeeld tot vijf jaar cel.