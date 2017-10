Bende van Nijvel: duikers zoeken opnieuw in kanaal in Ittre

De onderzoekers zijn dus begonnen met het opsporen en contacteren van alle andere rijkswachters die eind jaren 70, begin jaren 80 deel uitmaakten van de Groep Diane. Ze baseren zich daarvoor een groot stuk op deze foto waar ook 'De Reus' met enkele collega's opstaat. De foto is genomen in zijn stamcafé. Het gaat om café Tijl in Dendermonde. Vele jaren geleden is de piste naar de rijkswacht al eens onderzocht, maar blijkbaar niet grondig genoeg. Ook de naam die nu aan 'De Reus' gelinkt wordt is al eens getipt geweest, maar ook daar werd maar weinig gevolg aan gegeven. Allemaal heel vreemd, want 'De Reus', die voor de Aalsterse rijkswacht werkte, had net een dag verlof gevraagd op de dag van de dodelijke aanslag op de Delhaize.