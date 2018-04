De man uit Sint-Niklaas die eind januari 7,5 jaar cel kreeg en een rijverbod van vijftig jaar, is opnieuw vrijgelaten, en dat na amper twee maanden gevangenisstraf. De man had gevraagd om voorlopig vrij te komen in afwachting van zijn proces. De rechter kon niet anders dan daarop in te gaan, omdat de wet veranderd is. Politierechter Peter D'hondt bestempelde de man op 19 januari 2018 nog als een echte verkeerscrimineel. De man werd drie keer dronken achter het stuur betrapt in vier weken tijd en lapte daarbij ook zowat alle andere verkeersregels aan zijn laars. De man was niet aanwezig bij zijn vonnis, maar gaf zich niet veel later wel vrijwillig aan bij de politie. Sindsdien zat hij dus in de cel. In afwachting van de behandeling van zijn beroep is hij nu dus weer op vrije voeten.