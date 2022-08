In het onderzoek naar de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes blijft ook de 25-jarige Nederlandse vriendin van hoofdverdachte Dave De Kock in de cel. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent beslist. De vrouw werd in januari opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De Kock woonde. Het jongetje verbleef in het verleden ook al bij het koppel. De Kock en zijn vriendin legden tot nu toe tegenstrijdige verklaringen af over wat er zich precies heeft afgespeeld, die dagen. Een reconstructie van de feiten moet, na het gerechtelijke verlof, meer duidelijkheid brengen.