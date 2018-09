Bende opgerold die ervan verdacht wordt speed te produceren op grote schaal

Voor het hof van beroep in Gent is vandaag de zaak gepleit van de zogenoemde Romamoord in Sint-Niklaas. Die dateert van 2013, toen werd in Sint-Niklaas een 39 man voor zijn deur neergeschoten met acht kogels. Een afrekening in een familievete. In eerste aanleg had de opdrachtgever van de moord vorig jaar 28 jaar cel gekregen. Zijn twee zonen 26 en 25 jaar. Maar alle advocaten van de verdediging vinden die straffen te zwaar en zijn daarom in beroep gegaan. Het hof van beroep zal een uitspraak doen over een maand. Dan valt het doek over dit moordproces.