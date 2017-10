Bende-onderzoek voorlopig niet terug naar Vlaanderen

Een 20-jarige man uit Laarne heeft gisteravond samen met twee andere jongeren voor een knokpartij gezorgd op een ouderavond in Gent. Aanleiding was een diefstal van de gsm van een klastitularis. Die diefstal gebeurde tijdens het gesprek tussen de leerkracht en de drie jongemannen. Vier leerkrachten zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De meerderjarige man uit Laarne is voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden. De minderjarige is voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde.