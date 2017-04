Slecht nieuws vanop het recreatiedomein De Ster. De kleine Wallaby die er vorige week geboren is, heeft het niet gehaald. Vorige week verspreidde het recreatiedomein nog prachtige beelden van het baby'tje, in de buidel van zijn moeder. Maar zaterdag troffen de verzorgers het kleintje dood aan in het verblijf. Vermoedelijk is de moeder opgesprongen door te schrikken en is de baby daardoor uit de buidel gevlogen. Een spijtig ongeval, zegt de directie ook, want de dieren zijn verder allemaal kerngezond. Maar er is gelukkig ook goed nieuws, want er is nog tweede wallaby-baby op komst.