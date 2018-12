Als je in de buurt van de Nederlandse grens woont, dan loont het voor automobilisten best wel eens de moeite om de brandstofprijzen aan de overkant van de grens te gaan bekijken. Sinds de accijnzen op diesel gestegen zijn is het een stuk voordeliger voor Belgen om in Nederland te tanken. Maar ook omgekeerd is er tanktoerisme. Want bij ons is de benzine dan weer een stuk goedkoper dan in Nederland.