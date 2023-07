Bekeuringen onder de autowissers in Hamme, maar ze blijken van de speelgoedpolitie te zijn

Op 16 juni reden de twee met een vrachtwagen in de richting van Sint-Niklaas. In die vrachtwagen zouden drugs hebben gezeten met een waarde van miljoenen euro's. Maar in Elversele werden ze plots klemgereden en overvallen. Uiteindelijk kwam het tot een schietpartij. De politie kwam massaal ter plaatse, maar trof enkel de chauffeur en de passagier van de vrachtwagen aan. Eén van de twee blijft nu een maand langer in de cel. De andere krijgt vrijdag het verdict te horen. Over de zaak is voorlopig bitterweinig bekend. Het parket wil enkel kwijt dat het incident zich in het drugsmilieu afspeelt.