Beelden tonen hoe vader op de vuist gaat met “pesters” van zoon

Tijdens een tentoonstelling in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst in Zottegem is dit weekend een kunstwerk gestolen. Het gaat om een kunstwerk van 13 op 13 centimeter groot, waarop geplooide handen staan met een kever op, gemaakt op acryl en olieverf. Het is gisteren gestolen tijdens de laatste dag van het LOSS-festival, rond half vier in de namiddag. Er was nochtans een toezichter aanwezig, maar dat schrikte de dader duidelijk niet af. Het werk is van de hand van Cecile Broekaert. Zij begrijpt niet waarom iemand het werk zomaar meenam.