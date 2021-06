Bandencentrale in Verrebroek recupereert lucht uit opgepompte vrachtwagenbanden om andere banden mee op te pompen

In afwachting van meer meetresultaten heeft de Vlaamse regering gisteravond dus nog een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Ze werden in de reportage al kort aangehaald. Wie in een straal van anderhalve kilometer rond de 3M fabriek woont kan beter geen eieren en pluimvee eten uit eigen tuin. Er wordt ook afgeraden om grondwater te drinken. Ook groenten uit eigen tuin moet je zoveel mogelijk proberen te vermijden, zeker kinderen en zwangere vrouwen. Andere mensen moeten de groenten goed wassen. In een tweede kring, in een straal van 5 kilometer rond het bedrijf, eten mensen best geen eieren van eigen kweek. En wie tussen de 5 en de 10 kilometer van het bedrijf woont, houdt het best bij één eitje per week. Onder de twee laatste kringen vallen delen van het grondgebied van Beveren en Kruibeke.