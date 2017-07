Justitie Baggeraars willen schadevergoeding van OVAM voor mislopen van contract

Baggeraar Jan De Nul uit Aalst en concurrent Deme uit Zwijndrecht slepen OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, voor de rechter. Ze eisen een schadevergoeding. Alles draait om een miljoenencontract rond de verwerking van vervuild slib. Dat slib werd gebaggerd bij verdiepingswerken in de haven van Antwerpen. Na een openbare aanbesteding werd het contract toegewezen aan Nederland. OVAM kon dat doen dankzij een exportvergunning. En het zijn die vergunningen die de baggeraars willen aanklagen. En dat is ook gelukt, de Raad van State vindt de vergunning namelijk onvoldoende gemotiveerd. Ondertussen is er wel 200.000 kubieke meter vervuild slib gestort in een put in de Maasvlakte. In ons land mag dat niet. Hier moet het slib gerecycleerd worden. En dat is ook duurder.