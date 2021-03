B&B moordzaak Zottegem door KI doorverwezen naar hof van assisen

Hilde Van Acker is door het hof van assisen in Brugge schuldig bevonden aan de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell, in 1996. Ook haar ex Jean-Claude Lacote is schuldig aan de moord, oordeelt de jury. "Van Acker was betrokken bij de door Lacote beraamde moord", motiveerde assisenvoorzitter Bart Meganck het arrest. "Ze hielp ook de moord voor te bereiden. Het motief was een geldkwestie."Volgens het hof is Van Acker wel degelijk met Mitchell gesignaleerd aan de Kust, vlak voor de moord op die laatste. Van Acker kende de plaats van de feiten ook goed, klonk het verder in de motivering. De dag nadien zijn de twee gevlucht naar het Verenigd Koninkrijk. "Geen van de beschuldigden nam nadien nog contact op met Mitchell, ook al hadden ze nog een afspraak met hem." De Sint-Niklase Hilde Van Acker en haar toenmalige partner Jean-Claude Lacote riskeren levenslang voor de moord 25 jaar geleden. Het is het tweede assisenproces tegen de twee. Tien jaar geleden werden ze voor die feiten al eens veroordeeld tot levenslange opsluiting. Maar toen leefde het koppel ondergedoken in het buitenland. Pas sinds eind 2019 zitten Van Acker en Lacote in de cel.De advocaat van Van Acker, Kris Vincke, reageerde na afloop van de zitting erg teleurgesteld. "Wat moet ik nog zeggen? Wat heb ik hier twee weken lang lopen doen?", klonk het. Morgen oordeelt de jury over de strafmaat. Meer in het TV Oost Nieuws.