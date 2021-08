Alle volwassen inwoners van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert of Lede konden vandaag zonder afspraak een coronaprikje van Johnson & Johnson krijgen in vaccinatiecentrum Denderdal. Voor heel wat mensen die niet waren ingegaan op hun uitnodiging was het een tweede kans om zich alsnog te laten inenten tegen het coronavirus. Mensen die getwijfeld hebben of op reis waren, bijvoorbeeld. Maar opvallend weinig mensen gaven gehoor aan de oproep. En dat hadden ze eigenlijk ook wel verwacht in het vaccinatiecentrum. De vakantieperiode heeft duidelijk zijn effect op de vaccinatiecampagne.