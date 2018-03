Mobiliteit en Verkeer Auto over de kop in Waubrechtegem, jonge bestuurder gewond

De voorbije nacht moest in Herzele een jongeman uit zijn auto worden bevrijd. De jonge bestuurder was in de Kasteelstraat, op de grens van Waubrechtegem met Sint-Lievens-Esse, om een nog onbekende reden de controle over zijn stuur verloren. De auto ging over de kop en belandde op zijn dak in de gracht. De jonge man moest door de brandweer van Herzele worden bevrijd. Hij is gewond, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis overgebracht. De straat was door de takelwerken een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.