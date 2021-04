Auto beschadigt 170 jaar oud hek van Domein Groenhof in Belsele

In Belsele is een omheining van het beschermde Domein Groenhof deze middag zwaar beschadigd geraakt bij een verkeersongeval. Een bestuurster verloor tijdens een manoeuvre plots de controle over haar wagen. De brandweer kwam ter plaatse om een stuk van de toegangspoort te demonteren.

De bestuurster reed eerst een geparkeerde wagen aan en belandde dan achterwaarts tegen het gietijzeren hek van 170 jaar oud. De toegangspoort en twee traveeën werden daarbij vernield. De brandweer moest ter plaatse komen om het verwrongen hek deels te demonteren, want de auto zat helemaal klem.

Uiteindelijk lukte het om de beschadigde auto los te krijgen. De bestuurster verkeerde in shock maar raakte niet gewond. De auto is beschadigd aan de achterkant, de schade aan het hek is erg groot. Het Domein Groenhof aan Belseledorp is sinds 2015 aangeduid als beschermd monument. Het landhuis en het domein werden in 1851 gebouwd door toenmalig burgemeester Franciscus Van Damme.