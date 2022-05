Assisenzaak Pardaens: Geraardsbergenaar slaat vrouw de kop in en laat dan huis ontploffen

U hoorde het al in de reportage: sinds begin dit jaar zijn de straffen voor afleiding achter het stuur een pak strenger. Zo is gsm-gebruik in de wagen een overtreding in de derde graad en krijg je een boete van 174 euro. En in sommige regio's, zoals dus bij het parket van Oost-Vlaanderen, wordt ook het rijbewijs ingetrokken. Da's strenger dan elders, en dat zorgt soms voor verwarrende situaties.