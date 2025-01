In Gent is vandaag de assisenzaak begonnen tegen Neil M. De Britse man vermoordde twee jaar geleden zijn zoon in Oudenaarde en zijn ex-vriendin, een kleuterjuf in Lokeren. De gruwelijke feiten worden niet betwist. De man heeft er ook geen bezwaar bij om herkenbaar in beeld te komen, daarom tonen we ook zijn gezicht.