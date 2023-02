Assisenproces rond moord op Aalsters oud-burgemeester Ilse Uyttersprot start op 2 juni

De 32-jarige man die vorig week woensdag werd opgepakt voor ernstige zedenfeiten met geweldpleging in Dendermonde, blijft in de cel. De raadkamer in Dendermonde heeft zijn aanhouding bevestigd. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen, dat verder geen details geeft. De feiten speelden zich af in de nacht van 10 op 11 januari in een appartementsgebouw in de straat Krijgshof in Dendermonde. De man was het appartement binnengedrongen van een vrouw en verplichtte haar om seksuele handelingen te stellen. De vrouw kon zelf de politie verwittigen, die de verdachte nog ter plaatse aantrof. Het parket heeft ook een psychiater aangesteld voor verder onderzoek.