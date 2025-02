Assisenproces rond dodelijk zinloos geweld in Aalst gaat vrijdag van start: "Talloze bewijzen dat het effectief om doodschop gaat"

Vandaag is de jury samengesteld voor het assisenproces tegen een Roemeen van 26 die terecht staat voor doodslag. In Aalst kreeg hij op straat ruzie met Yunus Calik. Die kreeg klappen en schoppen en raakte in een coma waarna hij overleed. Volgens de familie van het slachtoffer is dit extreem zinloos geweld. De advocaten van de Roemeen ontkennen dat hun client de fatale schop of slag uitdeelde.