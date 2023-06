Assisenproces moord Ilse Uyttersprot: moeder van Jürgen D. en psychologen uit de gevangenis komen aan het woord

Op de zesde dag van het assisenproces tegen Jürgen Demesmaeker komt onder meer de moeder van Jürgen D. aan het woord, net als een vriend van hem. Ook de psychologen en de gevangenisdirecteur komen getuigen over hoe de beklaagde zich de voorbije maanden heeft gedragen.

De vriend van Jürgen Demesmaeker schetste geen fraai beeld van hem. "De buit is binnen, de vogel is geschoten." Dat waren zijn woorden toen hij een relatie aanging met Ilse. De vriend had het ook over het verleden van Demesmaeker, en over zijn stalking en agressie tegenover vrouwen.