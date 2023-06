Assisenproces is gestart: Jürgen Demesmaeker riskeert levenslang voor moord op Ilse Uyttersprot

In Gent is vanmorgen het assisenproces gestart tegen Jürgen Demesmaeker. De man van 52 vermoordde in augustus 2020 Ilse Uyttersprot. De oud-burgemeester van Aalst met wie hij toen drie maanden een relatie had. Demesmaeker bekent dat hij de Aalsterse politica om het leven heeft gebracht. Maar hij beweert dat alles in een opwelling gebeurde. De vijftiger kampte met een depressie en voelde zich in het nauw gedreven door Uyttersprot. Ze zou er ook mee gedreigd hebben hun relatie te beïndigen. 's Ochtends, terwijl ze nog in bed lag, ging Demesmaeker in een andere kamer een hamer halen, waarmee hij zes keer op het hoofd van Uyttersprot sloeg. Nadien ging hij zichzelf aangeven bij de politie. De man riskeert in principe een levenslange gevangenisstraf. Daar zal de jury over anderhalve week over oordelen.