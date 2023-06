Dan naar Lokeren, daar hebben de rechercheploegen van de politie een drugsbende opgerold. Dat gebeurde eind mei en is nu bekendgemaakt. De bende verkocht op grote schaal cannabis en cocaïne in en rond het centrum van Lokeren. Acht mensen zijn opgepakt voor verhoor, vier van hen blijven aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De actie kwam er op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, dat een onderzoeksrechter had gevorderd.