Assisenproces Hilde Van Acker & Jean-Claude Lacote

Een kwarteeuw na de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell staan Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker vanaf vandaag voor de tweede keer terecht voor het ­assisenhof. Het 'duivelskoppel' riskeert opnieuw levenslang, maar hun advocaten zullen er alles aan doen om dat te vermijden. Van Acker, uit Sint-Niklaas, stond jaren als enige vrouw op de lijst van meest gezochte criminelen in ons land. Slachtoffer Marcus Mitchell zou die bewuste 23 mei 1996 in De Haan mogelijk gedacht hebben dat hij zijn geld, dat hij aan het koppel had geleend, zou terugkrijgen. In plaats daarvan kreeg hij twee kogels door het hoofd. Het is af te wachten of de nieuwe ­juryleden het koppel hieraan opnieuw schuldig zullen achten. Zowel Lacote als Van Acker ontkennen nog steeds. De twee waren meer dan 20 jaar op vrije voeten, toen ze in november 2019 opgepakt werden in Abidjan in Ivoorkust. Drie maanden later werden ze overgevlogen naar ons land. Sindsdien zitten ze in een Belgische cel. Filip De Reuse en Kris Vincke zullen in hun akte van verdediging al een eerste keer de grote lijnen van hun verdediging uit de doeken doen. De nabestaanden van Marcus Mitchell stelden zich op het eerste proces in 2011 geen burgerlijke partij, maar laten hun belangen deze keer wel verdedigen.