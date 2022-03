Assisen Oost-Vlaanderen - 'Tegenstelling tussen adoratie voor slachtoffer en kwaadheid op haar' (psychiater)

Op het assisenproces tegen Temsenaar Dennis Peeters in Gent zijn vandaag een reeks speurders komen getuigen. Peeters vermoordde in 2019 zijn vrouw Barbara Ongena in Temse en liet haar lichaam achter in haar flat in Sint-Niklaas. Uit de getuigenissen van de politiemensen en de deskundigen blijkt vooral hoe zorgvuldig Peeters tewerk is gegaan. Nadat hij zijn partner had gedood, legde hij haar lichaam op bed en stichtte hij brand in haar appartement. Maar eerst zou hij nog rook in haar longen hebben geblazen met een stofzuiger. Dat allemaal om het op een dodelijke brand te laten lijken. Twee juryleden hebben zich vanmorgen trouwens ziek gemeld. Twee reserve juryleden moeten nu inspringen. Als er nog twee mensen uit de jury ziek uitvallen, moet het proces worden stilgelegd.