Assisen Oost-Vlaanderen - 'Marian kwam van langs achter toegestapt op het slachtoffer'

De assisenzaak in Gent rond Marian S., de 36-jarige Roemeen die wordt beschuldigd van doodslag op een man in Aalst in 2021, loopt op zijn eind. Vandaag zijn de pleidooien gestart. De beschuldigde benaderde het slachtoffer zonder dat die het merkte, zou getuigde een vriend die erbij was op de dag van de feiten. Daardoor zag Yunus Calik, de man van 36 die de feiten niet overleefde, de fatale schop op zijn hoofd niet aankomen. De feiten vonden plaats in de nacht van 19 op 20 november 2021 in de Lange Zoutstraat in Aalst. De wetsdokter zou later concluderen dat zijn overlijden het gevolg was van een hevig schedel- en hersentrauma. Op basis van de verklaringen en van camerabeelden werd Marian S. geïdentificeerd als verdachte. Het eindarrest en de strafmaat, of het een veroordeling wordt voor doodslag of niet, wordt morgen verwacht.