Het assisenproces tegen Neil M. is vanmorgen opnieuw gestart. Vrijdag was het stilgelegd omdat de beschuldigde onwel was geworden. Vier jaar geleden vermoordde hij zijn zoon en Martine De Letter, een kleuterjuf uit Lokeren. Vanmorgen werd hij ondervraagd door de voorzitter. Hij vertelde dat hij zichzelf niet was, op de dag van de dubbele moord. Hij was depressief en dacht dat hij ongeneeslijk ziek was.