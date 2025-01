In Gent is vanochtend het assisenproces tegen Neil M. van start gegaan. De man van 55 vermoordde in 2020 zijn ex-vriendin Martine De Letter uit Lokeren. De Brit had daarvoor eerst z'n 26-jarige zoon om het leven gebracht in Oudenaarde. Vandaag wordt de akte van beschuldiging voorgelezen. De beschuldigde zal daarna ook ondervraagd worden.





