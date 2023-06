Assisen Ilse Uyttersprot - Jürgen Demesmaeker schuldig aan moord op Ilse Uyttersprot

Zo is er een einde gekomen aan een van de meest besproken assisenzaken in onze streek van de voorbije jaren. Een zaak waarin ook een van de bekendste assisenpleiters van het land opnieuw een rol speelde, als advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot. Meester Jef Vermassen, uit Lede, verwierf bekendheid in Vlaanderen door de verdediging van verdachten en slachtoffers in tal van grote moordzaken. Hij verrichtte ook onderzoek naar moord in Vlaanderen en Brussel en onderzocht hiervoor meer dan duizend moordzaken. Onze reporter Mikaël Soinne staat aan het hof van assisen in Gent. Mikaël, hoe blikt Vermassen terug op de voorbije dagen daar in Gent?