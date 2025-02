Assisen Gent: Marian S. veroordeeld tot 15 jaar cel voor doodslag in Aalst

Marian S., de 36-jarige Roemeen die schuldig bevonden werd aan doodslag op de 36-jarige Yunus Calik in 2021 in Aalst, is veroordeeld tot vijftien jaar opsluiting. Dat heeft het Gentse hof van assisen beslist. Salabin gaf het slachtoffer tijdens een straatruzie een trap in zijn gezicht, waardoor de man op zijn achterhoofd viel en vier dagen later overleed in het ziekenhuis. De feiten vonden plaats in de nacht van 19 op 20 november 2021 in de Lange Zoutstraat in Aalst. Rond 1.45 uur werd een interventieploeg van de lokale politie in de uitgaansbuurt aangesproken door twee meisjes die een man bewegingsloos op de grond hadden zien liggen. De agenten stelden vast dat Yunus Calik een hoofdwonde had en niet meer bij bewustzijn was. De hulpdiensten brachten de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar hij overleed op 24 november aan zijn verwondingen. De wetsdokter zou later concluderen dat zijn overlijden het gevolg was van een ernstig schedel- en hersentrauma. De debatten over de strafmaat zijn vanmorgen gestart. Salabin riskeerde dertig jaar cel voor doodslag. Het openbaar ministerie eiste 27 jaar..