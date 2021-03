De 17-jarige uit Verrebroek en de 16-jarige uit Kieldrecht die verdacht worden van de moord op de 42-jarige David P. in Beveren, moeten een maand langer in de gesloten instelling van Everberg blijven. Dat heeft de jeugdrechter in Dendermonde beslist. Het lichaam van David P. uit Sint-Niklaas werd zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven gebracht werd. Het slachtoffer werd via de datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten. De jeugdrechters in Antwerpen en Dendermonde beslisten begin deze week om hen in het GFC (gesloten federaal centrum) De Grubbe in Everberg te plaatsen. De drie verschenen vrijdag opnieuw voor de jeugdrechtbank en voor elk van de drie tieners is de plaatsing met een maand verlengd.