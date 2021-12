Assisen B&B moord Zottegem: "Ik had zoiets helemaal niet verwacht van Christel"

Vrijdag start in Gent het assisenproces tegen de uitbaatster van een bed and breakfast in Zottegem. De vrouw doodde bijna drie jaar geleden haar man in hun B&B in deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove. Moord luidt de aanklacht, maar dat betwisten de advocaten van de vrouw. Volgens hen gebeurde alles in een opwelling. De enige dochter van het koppel bleef na de moord alleen achter. Haar vader is overleden, haar moeder zit in de cel. Vrijdag gaat het proces van start, deze middag is de twaalfkoppige jury al samengesteld.