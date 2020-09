Arts uit Sint-Niklaas opnieuw voor de rechter voor euthanasie Tine Nys

Er komt een nieuw proces voor een burgerlijke rechtbank tegen de Sint-Niklase arts die de euthanasie heeft uitgevoerd bij Tine Nys. Dat heeft het Hof van Cassatie zopas beslist. Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie had dinsdag geadviseerd om de vrijspraak van één van de vervolgde artsen, Joris Van Hove, te verbreken omdat die onvoldoende gemotiveerd zou zijn. In een reactie aan TV Oost Nieuws zegt dokter Van Hove dat hij alle vertrouwen heeft in een goede afloop en dat hij zal vrijgesproken worden. Hij weet dat hij geen celstraf kan krijgen, en eventueel enkel een schadevergoeding moet betalen. Dat stemt hem gerust. Hij zegt dat hij recht in zijn schoenen staat.