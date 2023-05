Overal in Vlaanderen wappert vandaag de regenboogvlag. Op de Internationale Dag tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie staat die vlag in het teken van het verzet tegen haat en discriminatie. Daar staan ze ook in de scholen in Herzele vandaag bij stil. De leerlingen leren vandaag bij over de genders en dragen allemaal een polsbandje in de regenboogkleuren.