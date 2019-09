Morgen is het precies tien jaar geleden dat honderden boze melkveehouders in Wallonië miljoenen liters melk weggoten in de velden. Dat deden ze omdat de melkprijs zo laag was dat de boeren hun melk nog liever verspilden dan hun product te verkopen met zwaar verlies. Vandaag staan de melkveehouders er beter voor, maar zijn er nieuwe uitdagingen, zoals de methaanuitstoot en de klimaatdoelstellingen. Dat hoorden we vandaag bij Zuivelbedrijf Inex in Bavegem. Inex hield een open dag ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw.